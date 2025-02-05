Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclisi, Vali Musa Işın başkanlığında toplandı. Toplantıya il ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdaresi temsilcileri katıldı.

Toplantının gündeminde, 13 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören 7527 Sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yer aldı. Bu kapsamda, hayvan refahını gözeten yeni düzenlemeler ve uygulama yönetmeliği değerlendirildi. Ayrıca, yerel yönetim birimlerinin ve belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumlulukları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Musa Işın, hayvan refahına dikkat çekerek, "Hayvanları hapsetmeyelim, doğal yaşam alanları projelerinin daha fazla üzerinde duralım. Mesele sadece hayvanları bir yere toplamak değil, onların yaşamlarını sürdürebilmelerini de sağlamamız gerekiyor" dedi.

Vali Işın, il ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetlerin azaldığını belirterek, "Sorunları daha da aza indirip bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hayvanlarımızı incitmeden, zarar vermeden, yönetmelik kapsamında gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, barınak ve doğal yaşam alanı projelerinin maliyet çalışmaları da değerlendirildi. Vali Işın, Kütahya Merkez’de ilk etapta 20 bin metrekarelik bir alan üzerine doğal yaşam alanı kurulması için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Toplantı sonunda, Kütahya genelinde sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılacak çalışmalar, yeni bakımevlerinin inşası ve yaşam alanlarının tahsisi konularında önemli kararlar alındı.