Ordu Valisi Muammer Erol, mart ayında yaşanan asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Vali Erol, ilde suç oranlarının düştüğünü, aydınlatma oranlarının ise arttığını belirtti.

Ordu Valiliği toplantı salonunda, Mart Ayı İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nın, il genelinde 2025 yılının mart ayında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

10 önemli suç kategorisinde azalma

Vali Muammer Erol, Ordu genelinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2024 ile 2025 yılı ocak ayını kıyasladı. Vali Erol, "Konut dokunulmazlığı ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz olaylarında 2024 yılının ilk 3 ayında toplam bin 603 olay meydana gelirken, 2025 yılının ilk 3 ayında bin 518 olay meydana geldi. Her 2 yıl kıyaslandığında yüzde 5,3 oranında azalma oldu. Hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı, tehdit konularında 2024 yılında aydınlatma oranı yüzde 99,6 olurken, 2025 yılında yüzde 99,8 aydınlatma oranında artış sağlandı" şeklinde konuştu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisindeki verileri de paylaşan Vali Erol, "İlimiz genelinde 2024-2025 yılı mart ayı kıyaslandığında: otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığında 2024 yılında 306 olay olurken, 2025 yılında 229 olay olmuş ve yüzde 25,1 azalma olmuştur. Evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma (gasp) dolandırıcılık olaylarında 2024 yılında aydınlatma oranı yüzde 96 iken, 2025 yılında yüzde 91,7 ile yüzde 4,3 azalma olmuştur. Asayiş suçlarıyla mücadelede ise Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, kom ve siber suçlarda hapis yakalamalarda toplam 618 kişi yakalanmış, ifade için aranan bin 611 şahıs hakkında da işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda toplam 175 silah ele geçirilmiş, 184 kişi hakkında da işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suç faaliyetleri

Konuşmasında, mart ayında il genelinde yürütülen kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerinde, 2025 yılı mart ayında yapılan 116 operasyonda 148 şüphelinin yakalandığını, 6 gözaltı olduğunu, 3 şahsın tutuklandığını ve 4 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Vali Muammer Erol, yapılan operasyonlar sonucu 425 paket kaçak sigara, 8 adet sahte para, bin 104 adet fişek, bin 432 kilogram tütün, 40 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 bin 756 adet muhtelif kaçak emtia,12 adet tabanca,128 litre alkollü içki, 63 adet belge, 65 adet çek- senet 5 milyon 653 bin 400 adet makaron ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucu ile mücadelede 2025 yılı mart ayında imal ve ticaret kapsamında 326 operasyon gerçekleştirildiğini ve 66 şahsın tutuklandığını kaydeden Vali Erol, "Bu operasyonlarda 16 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 2 bin 25 gram esrar, 10 bin 382 gram metamfetamin,103 gram skunk, 7 gram kokain, 240 gram bonzai, 872 gram bonzai hammaddesi olmak üzere toplam 13 kilo 629 gram, 2 bin 990 adet sentetik ecza, 48 adet ecstasy olmak üzere toplamda 3 bin 38 adet uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Siber suçlarla mücadele

Vali Muammer Erol, mart ayında yürütülen siber suçlarla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılı siber devriyelerde asayiş bin 58, narkotik 5, terör 24, kaçakçılık 1, güvenlik 4, siber 2, diğer 7 konularında suç unsuru tespit edilen toplam bin 101 şahıs-hesap hakkında işlem yapılmış olup, siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 17 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis bilişim suçları kapsamında yapılan 5 operasyonda 4 şahıs tutuklanmış ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 4 operasyon gerçekleştirilmiş ve 2 şahıs tutuklanmıştır."

Mart ayında 362 binden fazla araç denetlendi

Trafik denetimleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Vali Erol, "2025 yılının ilk 3 ayında kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2 olurken, 362 bin 613 araç denetlenerek, 40 bin 943 araca işlem uygulanmıştır. 3 bin 973 araca çakar denetimi yapılmış olup, 2 çakarlı araca işlem uygulanmıştır. 2 bin 306 ticari taksi denetlenerek 200 taksiye ve 3 bin 656 okul servisi denetlenerek 152 servise işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Ramazan bayramında yaşanan toplamda 107 trafik kazasında 101 kişi yaralandı

Vali Muammer Erol, Ramazan bayramında alınan trafik tedbirleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, 45 bin 256 araç denetlendiğini, 5 bin 225 sürücüye trafik cezası uygulandığını, toplamda 107 trafik kazasında 101 kişinin yaralandığını da sözlerine ekledi.