Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılı yatırım programı kapsamında toplam 41,9 milyon TL bütçeli 6 projeyi duyurdu.

Vali Eldivan’ın öncülüğünde, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilecek projelerle farklı sektörlerde önemli yatırımlar yapılacağı değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Eldivan, 2025 yılı yatırım programı kapsamında toplam 41,9 milyon TL bütçeli 6 projeyi duyurdu. Bu projelerle sulama, tarım, hayvancılık ve ulaşım altyapısına katkılar sağlanacak. Toplam bütçesi 41,9 milyon TL olan bu projelerin 39,9 milyon TL’sinin DOKAP tarafından karşılanacağı belirtildi.

Vali Eldivan, "Bayburt İl Özel İdaresi ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bayburt’umuzda tarımsal verimliliği artırmak, hayvancılık alanındaki altyapıyı güçlendirmek ve ulaşımda sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla yürütülen bu projeler, Bayburt’un geleceği için büyük bir önem taşıyor." dedi.

Toplantıya, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve ilgili kurum amirleri katıldı.