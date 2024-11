Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir” dedi.

Vali Eldivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor ve yürekten kutluyorum.

Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında ifa ettikleri kutsal görevleriyle her türlü takdiri hak etmektedirler. İnsana yapılan her yatırımın, insanın yetişmesine verilen her emeğin çok kutsal olduğu bilinciyle cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Değerli öğretmenlerimiz; Sevgili evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden ve yetiştirdiğiniz her çocuğumuza bu bilinçle yaklaştığınızdan, tutuşturduğunuz eğitim meşalesi ile dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz. Saçtığınız ilim ışığıyla okuyan, araştıran, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişen genç kuşaklarımız; Hiç şüphesiz daha müreffeh bir Türkiye’nin temeli ve teminatı olacaklardır. Bu doğrultuda bizler de çocuklarımızın, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirilmesinde tüm öğretmenlerimizin yanındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimize ve ailelerine selamlarımı iletiyorum.”