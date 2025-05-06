Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çocuklara güvenilir gıda eğitimleri verilmeye devam ediyor. Eğitimde, güvenilir gıdanın yanı sıra gıda israfı ve su verimliliği konuları üzerinde de duruldu.

Adabaşı, Beşpınar ve Kalecik köylerinde öğrenim gören öğrencilere, ’Okullarda Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı ile Su Verimliliği’ konularında eğitim verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde tüketilen gıdaların nasıl saklanması gerektiğinin altı çizildi. Sağlıklı beslenmenin öneminin vurgu yapıldığı eğitimde, gıda israfının önüne ne şekilde geçileceği de anlatıldı.