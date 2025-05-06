5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Bayburt’ta etkinlik yapıldı. Anaokulu öğrencilerine hijyen kuralları oyunlarla, çeşitli etkinliklerle anlatıldı.
Bayburt Devlet Hastanesinde görevli enfeksiyon kontrol hemşiresi Elif Tuba Yazıcı öncülüğünde, Kızılay Nazlı Şentürk Anaokulunda etkinlik düzenlenerek, el hijyenine etkinliklerle dikkat çekildi. Öğrencilere ilk önce slayt eşliğinde eğitim verildikten sonra, çeşitli eğlenceli aktiviteler yapılarak, el hijyende dikkat edilmesi gereken noktalar eğlenceyle yoluyla öğretildi.
Kaynak: İHA