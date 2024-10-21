Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayburt Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Budak ve Merkez Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Helvacı dernek üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Eldivan’a ziyarette bulundular.

Muhtarlarla valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Eldivan, muhtarların gününü kutladı. Misafirleriyle bir süre görüşen Vali Eldivan, mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi dernek başkanlarından bilgi aldı. Vali Eldivan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdiminde bulundu. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.