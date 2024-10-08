İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, kentteki yapı stokuyla ilgili korkutan açıklamalarda bulunarak, “Şehrimizde mevcut yapı stoku, maalesef 30 Ekim 2020’de yaşadığımız deprem veya ondan birkaç derece daha büyüklükte bir depremde yıkıcı sonuçlara yol açabilir” dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, afetlere hazırlık süreciyle ilgili kentteki son durumu paylaştı. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleriyle birlikte yapılan basın toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Elban, İzmir için İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandığını ve yürürlüğe konduğunu söyledi.

Elban, “İlimizde hazırlanan İRAP’ta şu ana başlıklar yer alıyor; deprem ve tsunami, kütle hareketleri; yani heyelan, kaya düşmesi ve çığ, taşkın, sel, su baskını, endüstriyel tesis kazaları; yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylar, yangın, orman yangınları ve kentsel yangınlar, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, tıbbi jeolojik afetler ve son olarak da bulaşıcı ve salgın hastalıklar olarak belirledik. 1 Şubat 2024 tarihinde de valiliğimizce ilimizdeki İl Afet Risk Azaltma Planı yürürlüğe girmiş durumda. Bu planda bir amacımız var; bu amaç çerçevesinde de 23 hedef ve 218 eylem belirledik. Unutmayalım; afetleri önlemeye yönelik olarak, afet öncesinde harcanan her 1 liralık kaynak bizleri afete maruz kaldığımızda 7 ila 10 liralık zarardan kurtarmaktadır” dedi.

"Yoğun bakım kapasitemiz ihtiyacımızı karşılayacak nitelikte, hatta üzerinde"

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir’de muhtemel bir depremde, hastanelerin yoğun bakım servislerinin ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Vali Elban, “Şehir hastanesinin devreye girmesiyle birlikte, ilimizdeki gerek normal hastalarla ilgili yatak kapasitemiz hem de yoğun bakım kapasitemiz, ihtiyacımızı karşılayacak nitelikte, hatta üzerinde diyebiliriz. Afetlerle ilgili de elbette bu konuda çalışmalarımız var; ancak şu an için bizim açımızdan büyük bir sıkıntı ve risk gözükmüyor” ifadelerine yer verdi.

Yapı stoku açıklaması: "Daha büyüklükte bir depremde yıkıcı sonuçlara yol açabilir"

Vali Elban, İzmir’deki yapı stokuna ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi şunları söyledi:

“Depremsellik konusunda fayların durumunu biliyoruz; ancak ne zaman, ne büyüklükte bir deprem üreteceği konusunda kimsenin kesin bir bilgisi yok. Bu planlar ve diğer yaptığımız çalışmalarla, biz bir afet olması durumunda ona yönelik hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Depreme hazırlık çok yönlü çalışmayı gerektiriyor ve birçok kurum kuruluşun bu konuda el birliğiyle çalışması gerekiyor. Şehrimizde görüyorsunuz mevcut yapı stoku, maalesef 30 Ekim 2020’de yaşadığımız deprem veya ondan birkaç derece daha büyüklükte bir depremde yıkıcı sonuçlara yol açabilir.”