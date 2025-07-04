Denizli’nin Haziran ayı asayiş verilerini açıklayan Vali Ömer Faruk Coşkun, suç oranlarında geçen yılın aynı oranına göre azalma olduğu belirtirken, trafik denetimleri kapsamında ise denetlenen araç sayısının arttığını, cezai işlem uygulanan araç sayısında ise azalma yaşandığını ifade etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin Haziran ayına dair asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kentte terör suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Mal varlığına ve kişilere karşı gerçekleşen olayların engellenmesi amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin sık devriye görevleri yaptığını, suç eğilimi olan şahısları ve araçlarını fiziki ve teknolojik sistemlerle takip edildiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Haziran ayında, 2024 yılı Haziran ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,3 oranında azalma, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 29,3 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Haziran ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95,1’i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 96,9’u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 72,4’ü aydınlatılmıştır" dedi.

1 ayda aranan 655 şahıs yakalandı

Hakların arama kararı bulunan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere sağlamak ve yeni suç işlemelerini engellemek amacıyla titiz çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Coşkun, "Hırsızlık suçundan 13, yağma/gasp suçundan 7, dolandırıcılık suçundan 23, kasten öldürme suçundan 4, cinsel suçlardan 2, terör suçlarından 7, narkotik suçlarından 34, güvenlik 1, kaçakçılık suçlarından 23, siber suçlardan 26, diğer suçlardan 149 ve 366 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 655 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Denizli’de rüşvet alan ve çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Vali Coşkun, "Rüşvet suçunu işlediği tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 4 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 3 adet tapu, 3 adet senet, 2 adet sahte alım/ satım sözleşmesi, 22.000 TL suçtan elde edilen para, 7 adet bilgisayar, 31 adet muhtelif mali malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılara yönelik 62 operasyonda 72 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık suçlarına yönelik etkin çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Vali Coşkun, "Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 63 operasyonda 72 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda 420 paket kaçak sigara, 95 adet paketlenmiş tütün, bin 572 adet kaçak ilaç, 580 litre kaçak etil alkol, 61 adet tarihi eser, 1 adet tarihi eser arama dedektörü, 2 adet kazı malzemesi, 2 adet sahte plaka ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir" dedi.

1 ayda 270 zehir taciri ve kullanıcısına işlem yapıldı

Denizli’de Haziran ayında uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 80 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 185 şahıs, izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 5 şahıs olmak üzere toplam 270 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 30 bin 480 kullanımlık kâğıda emdirilmiş halde bonzai, 3 bin 290 gram esrar, 696 adet ecstasy hap, 553 adet sentetik ecza hap, 597 kök kenevir, 135 bin 700 kök haşhaş, 159 gram metamfetamin, 29 gram eroin, 13 gram sentetik bonzai, 553 gram kokain ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 19 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 3 bin 575 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Siber devriyelere takılan 168 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında ekiplerin siber devriyelerde etkin rol üstlendiğini belirten Vali Coşkun, "Haziran ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 168 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen 3 operasyon sonucunda 23 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" dedi.

Denetlenen araç sayısı arttı, ceza yazılan araç sayısı azaldı

Denizli’de jandarma ve polis görev sahasında trafik denetimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Vali Coşkun, 2025 yılı Haziran ayı içerisinde 195 bin 356 aracın trafik kontrol ve denetimlerinin yapıldığını ifade etti. Muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzoz ve sigortasız olmak üzere bin 838 aracın trafikten men edildiğini dile getiren Vali Coşkun, "Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 562 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne ise alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten idari işlem yapılmış, 582 sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde ise, 1 milyon 81 bin 743 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, 9 bin 894 araç trafikten men edilmiştir. 2 bin 716 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 130 şahsa cihaza üflemeyi reddetmekten idari işlem yapılmış, 2 bin 846 adet sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Haziran ayında yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılı Haziran ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 40,5 oranında bir artış meydana gelmiş ise de cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısında yüzde 23 oranında bir azalma meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Denetlenen bin 358 göçmenden 108’i sınır dışı edildi

İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadın, çocuk ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu kapsamda 2025 yılı Haziran ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 358 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 108 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Haziran ayında göçmen kaçakçılığı olayına karışan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi.