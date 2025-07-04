Depremde ağır kayıplar veren Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde yaralar sarılıyor, yeni bir yaşam yükseliyor. Mahalle Muhtarı Dönmez, "Devletimiz ne aç bıraktı ne açıkta, şimdi daha güçlü bir Salköprü kuruluyor" dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde rezerv alan ilan edilen bölgede yeni konutlar hızla yükseliyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, bölgede yapılan çalışmaları anlattı.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Salköprü Mahallesi’nde yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, depremlerde büyük kayıplar yaşandığını belirterek, "Depremin birinci ve ikinci sarsıntısında toplam 40 bina yıkıldı, 115 cenazemiz oldu. Ancak devlet kimseyi aç ve açıkta bırakmadı" dedi.

Salköprü Mahallesi’nin büyük bölümünün rezerv alanına alındığını ifade eden Muhtar Dönmez, "Mahallemizin yüzde 80’i rezerv alana girdi. Bin 600’e yakın konut, 600’ün üzerinde de dükkan yapılıyor. Alan firması işe hızlı başladı. Şu anda yaklaşık 600 konutun kaba inşaatı tamamlandı, çatıları çakıldı, çalışmalar son sürat devam ediyor" şeklinde konuştu.

Devletin ve siyasilerin mahalleyle yakından ilgilendiğini belirten Muhtar Dönmez, "Sayın Bakanımız her iki ayda bir geliyor. Bu, hiçbir devlette görülmemiş bir durum. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Şu ana kadar 250 bin konut teslim edildi, 500 bin konutun da inşaatı sürüyor. Bu süreçte vatandaştan tek kuruş alınmadı" dedi.

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyleyen Dönmez, "6 ay boyunca günde 2 bin 500 kişilik sıcak yemek geldi. Battaniye, çadır sıkıntısı yaşanmadı. Konteyner isteyen herkes yerleşti. Devlet, esnafa hibe ve kredi desteği sağladı. O günleri unutturmaya çalışıyorlar. Şimdi yollarımız, altyapımız yeniden yapılıyor. Elbette kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama kalanlar için mahallemiz gerçekten güzel bir hale geliyor" ifadelerini kullandı.