Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzurum’daki görev süreleri biten 2 vali yardımcısı ve 10 kaymakam için Vali Mustafa Çiftçi bir veda yemeği programı düzenledi.

Erzurum Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında ilimizden tayin olan vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımızla düzenlenen veda yemeğinde, bir araya geldi. Görev yeri değişen mülki idare amirlerimize, ilimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor; yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.