Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe ve Saffet Aslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ’Eğitim Binası Açılışı, Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ne katıldı.

Düzenlenen törene Vali Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Geleceğin sağlık profesyonellerinin mezuniyetlerine ve şed bağlama törenlerine şahitlik etmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Vali Çiçek, "Emeği geçen tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.