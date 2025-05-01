Hakkari Valisi Ali Çelik; Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hakkâri İl Halk Kütüphanesi bünyesinde okuma kültürünü yaymak ve okuma farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen "Kitap Kulübü" etkinliğine katıldı.

Vali Çelik, Hakkâri Meydan Medresesi’nde düzenlenen kitap kulübü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Okuma kültürü ve bilincini yaymak, özellikle gençler üzerinde okuma farkındalığını artırmak amacıyla 10’uncusu düzenlenen kitap kulübü etkinliğinde Filibeli Ahmet Hilmi’nin Âmâk-ı Hayal isimli eseri Vali Çelik ve etkinlik katılımcıları tarafından tahlil edildi. Ney konseriyle başlayan etkinlikte katılımcılar; Filibeli Ahmet Hilmi’nin Âmâk-ı Hayal isimli kitabı üzerinden değerlendirmelerde bulunarak, eser hakkındaki yorum ve görüşlerini paylaştılar. Vali Çelik ise gençlerin Âmâk-ı Hayal isimli eser hakkında yaptıkları değerlendirmeleri dinleyip fikir alışverişinde bulundu ve tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

Vali Çelik, gençlerin fikirlerini dinleme fırsatı bulduğu böylesi kültürel aktivitelerin çok değerli olduğunu belirtirken, ülkemizde kitap okumaya yönelik etkinliklerin istenilen seviyenin gerisinde olduğuna ve bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Vali Çelik, etkinlik sonrasında gençlerle görüş paylaşımı gerçekleştirebildiği bir aktiviteye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu’na ve etkinliğe ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti.