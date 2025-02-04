Niğde Valisi Cahit Çelik; Mustafa Kemal Atatürk’ ün Niğde’ye gelişinin 91. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize teşriflerinin 91. yılını kutlamanın engin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Millî mücadele döneminde ülkemizin düşman işgalinden kurtulması için Ulukışla - Pozantı hattında Fransızlara karşı etkin bir mücadele vererek geçit vermeyen, kahraman askerlerimize erzak ve lojistik desteği sağlayan Niğdeliler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne mazhar olmuş canları pahasına verdikleri mücadeleyle Niğde Anadolu’nun işgal edilemeyen sayılı şehirleri arasında yer almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Milli zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan birisiydi Niğdeliler, Niğdelileri her zaman sevmişimdir’ sözüyle övgüyle andığı ve ilimizi ziyaretiyle şereflendirdiği 5 Şubat 1934 günü Niğdeliler için her zaman onur günü olmuştur. Bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel cennet vatanımızı geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza ve müdafaa ederek, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün açtığı yolda gösterdiği hedeflerde ilerleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve aziz milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Niğdelilere selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.