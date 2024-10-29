Van Valisi Ozan Balcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Balcı, “Cumhuriyet; egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğu, milletin üstünde hiçbir gücün bulunmadığı yönetim şeklidir. Her anı kahramanlıklarla dolu bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, maneviyatımızı, milli değerlerimizi, kültürümüzü hedef alan her türlü şer ve nifak odaklarına karşı köklerimizden aldığımız inançla sonuna kadar mücadele etmek hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı cânı gönülden kutluyorum” dedi.