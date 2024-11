Hakkari Valisi Ali Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler onuruna yemek verdi.

Vali Ali Çelik tarafından öğretmenler onuruna Hakkari Öğretmenevi’nde yemek programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Ali Çelik, “Bu güzel Hakkari akşamında, şahsınızda Hakkari eğitim camiasının her bir ferdine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Coğrafyası zor bir yerde görev yapıyor ve ülkemizin yarınları için evlatlarımıza rehber oluyorsunuz. Malumunuz, her meslek sahibi gibi öğretmenin de yapması gereken ilk şey; mesleğini sevmesi, öğretmekten heyecan duyması, öğrencilerini umursayarak onlara en içten ilgiyi göstermesidir. Şartlar oluşsaydı, çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini seçecektim; çünkü bu meslekten çok haz alıyorum, biliyorum ki hiçbir maddi değer, onun verdiği manevi hazzı karşılayamaz. Kişi, insanın hislerine dokunanları minnetle anar. Her zaman minnetle anılmanızı diliyorum. İyi ki varsınız. Rabbim, ayağınıza taş değdirmesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir meslek hayatı diliyor, gününüzü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin türküler seslendirdiği programda, öğretmenler arasında düzenlenen “Anı Yarışması”nda; 1, 2 ve 3. olan öğretmenlere Vali Çelik tarafından ödülleri verildi.