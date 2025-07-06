Hakkâri’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, öğretmenler tarafından hazırlanan klip, terörsüz Türkiye açılımının olumlu yansımasını gözler önüne serdi.

Terörsüz Türkiye açılımının ardından Hakkari’nin Derecik ilçesi artık terör ya da güvenlik haberleriyle değil; kültür, sanat ve eğitimle gündeme geliyor. Derecik Kaymakamlığı’nın destekleri ve ilçede görev yapan öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen "Sınırda Değil, Zirvedeyiz" projesi, bölgenin sessiz; ama güçlü sesini, tüm Türkiye’ye duyurdu. Derecik Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan özgün projede; öğretmenler, hem türkü söyledi hem de ilçenin doğasını, kültürünü ve insan sıcaklığını etkileyici bir kliple tanıttı. Klipte yer alan karelerde, Derecik’in yeşile bürünen vadileri, gururla yükselen dağları, sıcak insan ilişkileri ve geleneksel yaşam kültürü ön plana çıktı.

Projenin temel amacı, Türkiye’nin zihnindeki "sınır ilçesi" algısını kırarak Derecik’in sahip olduğu eğitim potansiyelini ve kültürel zenginliklerini ortaya koymaktı. Eğitimin yalnızca sınıf içi bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren güçlü bir araç olduğu, bu projeyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal medyada ve yerel basında büyük ilgi gören klip, kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, Derecik halkı da ilçelerinin bu şekilde tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje, sadece bir tanıtım faaliyeti olmanın ötesinde; umut, değişim ve birlik mesajı verdi.