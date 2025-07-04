Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, geçimini sağlamak için çalışan vatandaşlar, kızgın güneş altında ot biçiyor.

Yüksekova’da Kış öncesi hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan çiftçiler, sıcak havalara rağmen ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. İlkbaharda ekimini yaptıkları otları biçen çiftçiler, kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Yaz aylarında bin bir zorlukla biçilen otları köye getirerek saman yapan çiftçiler, birbirlerine yardım etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Sıcak havalara rağmen ot biçme işini yaptığını belirten Yunus Basmacı, "Bizde kış hazırlığı çerçevesinde, ot biçme mesaisine başladık. Köy köy gezerek yevmiye karşılığında bu işi yapıyoruz. Sabah saatlerinde tarım arazilerine gelerek günlük 3 bine yakın ot bağı topluyoruz. Hem okuyoruz hem de çalışıyoruz. Bizde böyle devam edeceğiz" dedi.