Uşak Valisi Naci Aktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen "Akrilik Boya Resim Kursu" sergisini ziyaret etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen Akrilik Boya Resim Kursu sergisini ziyaret etti. Sergide, Muharremşah Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Esin Uzun’un rehberliğinde kursiyerler tarafından toplanan eserler büyük beğeni topladı. Sergi ziyaretinin ardından Vali Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, okul öğretmenleri bir araya gelerek sohbet etti ve başarılar diledi.