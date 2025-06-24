Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ‘7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’na Video Konferans Sistemi (VKS) ile katılım sağladı.

Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla VKS üzerinden ‘7. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı’ düzenlendi. katıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, toplantıya katılım sağladı. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda; 7’nci bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler değerlendirildi.