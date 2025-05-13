Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ilçelerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğulları ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz’un da katıldığı görüşmede; Savur, Midyat, Derik, Artuklu, Kızıltepe, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde görev yapan muhtarlar hazır bulundu.

Toplantıda, muhtarlar mahallelerine ilişkin genel kamu hizmetleri konularındaki ihtiyaç, talep ve önerilerini doğrudan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekiline iletme imkanı buldu.

Vali Tuncay Akkoyun, muhtarların aktardığı tüm başlıkları dikkatle dinleyerek, ilgili kurum amirleri ve daire başkanlarına gerekli talimatları verdi. Taleplerin hızlıca değerlendirilerek çözüme kavuşturulması yönünde çalışmaların ivedilikle başlatılacağını ifade etti.

Vali Akkoyun, yerel yönetim ile mahalleler arasındaki iletişimi güçlendiren bu tür istişarelerin, hizmetlerin daha verimli yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhtarlar ise, vatandaşların taleplerini doğrudan iletebilme fırsatı tanıyan bu buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.