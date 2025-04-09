Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Kahraman polislerimiz; 180 yıldır birliğimize, kardeşliğimize kast eden bölücü terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarından zehir tacirlerine varıncaya kadar her türlü suç ve suçluyla büyük bir kararlılıkla mücadele etmiş, yüksek vazife bilinci içerisinde gerektiğinde canı pahasına görevini yerine getirmiştir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, personelini sürekli eğitimlerle destekleyen Emniyet Teşkilatımız, vatandaşla kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde güvenlik hizmetlerinde etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır. Bunun sonucunda toplumsal huzurun korunması, vatandaşla bütünleşen güvenlik anlayışının güçlendirilmesi ve suçun oluşmadan önce önlenmesine yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin huzuru, Muğla’mızın huzuru için üstün hizmet şuuruyla görev yapan Emniyet Teşkilatımıza ve tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.