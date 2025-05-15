Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yat turizmi ile ünlü ve mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkan Fethiye ve Göcek Koylarında Sahil Güvenlik botu ile incelemelerde bulundu.

Fethiye ve Göcek koylarının yanı sıra mavi yolculuk rotalarında da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, marina ve çekek yerlerinin durumu hakkında da bilgi aldı. Muğla’nın ülkemizin deniz turizmindeki en önemli, dünyanın da sayılı merkezlerinden olduğunu söyleyen Vali Dr. İdris Akbıyık, doğal güzellikleri, eşsiz koyları, marina imkânları ile Muğla’nın birçok yerli ve yabancı turist ve denizcinin seçkin durağı olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık’ın Fethiye-Göcek koylarındaki incelemelerinde Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Fethiye Başsavcısı Günşafak Karartı, Baş Müfettiş Abdulhalim Sağlam ve Müfettiş Zafer Turan eşlik etti.