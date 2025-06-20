Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Camiinde Menteşe Belediyesi tarafından cemaatin talebi sonrası takılan tentelerin Vakıflar itirazı sonrası sökülmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü kendi tentesini monte etti.

Kültür Varlığı olarak tescilli Kurşuncu Camii avlusuna cenaze namazlarında yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan koruyacak tente talebinde bulunan cami cemaatinin talebini Menteşe Belediyesi yerine getirmişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Menteşe Belediyesi tarafından portatif kurulan tentenin kurulduğu alanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında olması nedeniyle Belediyeye yazı göndererek tentenin sökülmesini istedi. Belediyle ekipleri tenteyi cami dışına taşıdı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü kendi sorumluluk alanına yağmur ve sıcaktan koruyacak şekilde yeni tente monte etti.