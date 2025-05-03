Galatasaray galibiyet serisini 6’ya çıkardı Galatasaray galibiyet serisini 6’ya çıkardı

V. Bank, İstanbul’da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00’da İtalya’nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska

V. Bank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)

Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika

Kaynak: İHA