Yarın üniversite sınavına girecek öğrenciler için İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, stres yönetimi ve başarıya ulaşma tüyolarını paylaştı. Gayretli, "Bu yıl, sınava giren öğrenci sayısının yaklaşık 2,5 milyon olması bekleniyor; bu, geçtiğimiz yıllara göre daha az rekabet anlamına geliyor" dedi.

Üniversite sınavına saatler kala, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, adaylara motivasyon dolu mesajlar ve pratik öneriler sundu. Stres yapmadan başarıya odaklanmanın önemini vurgulayan Gayretli, sınav ve tercih sürecinde öğrencilerin rahat bir şekilde hedeflerine ulaşabileceğini belirtti.

"Soruları dikkatlice işaretleyin ve çözemediğiniz sorulara daha sonra geri dönün"

"Sevgili öğrencilerimize, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, üniversite sınavında şimdiden başarılar diliyoruz" diyen Gayretli, "Sınav süreci zorlu ve stresli bir dönem olabilir, ancak bu aşama artık geride kaldı. Şimdi önünüzde yeni bir başlangıç var: Üniversite tercih dönemi. Bu süreçte sakin ve rahat olmanızı, kendinizi strese kaptırmadan kararlar vermenizi arzu ediyoruz. Sınav günü için birkaç önerimiz var: Sabah güzel bir kahvaltı yapın, derin nefes alarak rahatlayın ve sınava zihninizi berrak bir şekilde hazırlayın. Sınavda, bildiğiniz konulardan başlamanızı öneriyoruz. Örneğin, sayısal alanda güçlüyseniz matematik, fizik veya kimya sorularıyla başlayabilirsiniz. En önemli noktalardan biri, cevap kâğıdında kaydırma yapmamak. Soruları dikkatlice işaretleyin ve çözemediğiniz sorulara daha sonra geri dönün. Bu şekilde, başarıya daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz" açıklaması yaptı.

"Vakıf üniversiteleri, artan kontenjanları ve sundukları burs imkânlarıyla büyük bir fırsat sunuyor"

Gayretli, "Bu yıl, sınava giren öğrenci sayısının yaklaşık 2,5 milyon olması bekleniyor; bu, geçtiğimiz yıllara göre daha az rekabet anlamına geliyor. Bu nedenle, öğrencilerimiz daha şanslı bir konumda. Üstelik vakıf üniversiteleri, artan kontenjanları ve sundukları burs imkanlarıyla büyük bir fırsat sunuyor. Adaylar, istedikleri bölümlere daha rahat yerleşme imkânına sahip. Devlet üniversitesine girmek için yoğun bir strese girmek yerine, vakıf üniversitelerinin sunduğu avantajları değerlendirebilirler. Ayrıca, vakıf üniversitelerinden diğer vakıf veya devlet üniversitelerine taban puanı ya da yatay/dikey geçiş imkânlarıyla geçiş yapmak da mümkün. Bu, öğrenciler için esneklik ve fırsat anlamına geliyor" dedi.

"Tercihlerinizi mutlaka bilen kişilerle yapın"

Öğrencilerin tercih sürecinde, mutlaka tecrübeli kişilerle çalışmasını öneren Gayretli, "Ailenizde veya çevrenizde üniversite mezunu olanlar, deneyimli rehberler ya da üniversite yetkilileri size bu konuda yardımcı olabilir. Özellikle vakıf üniversiteleri, tercih danışmanlığı konusunda profesyonel destek sunuyor. Bilen bir kişiyle çalışmak, istediğiniz bölümü kazanma şansınızı artırır. İlk tercihiniz olmazsa bile, yatay veya dikey geçiş imkanlarıyla hedeflediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. Vakıf üniversiteleri, geniş burs imkânlarıyla maddi kaygıları ortadan kaldırıyor. Kendi şehrinizde ya da yakın bir merkezde, kaliteli bir eğitim alarak hayallerinize ulaşabilirsiniz. Stres yapmayın, başarıya odaklanın. Hepinize bu yolculukta başarılar diliyorum."

"Sınavı bir deneme sınavı gibi görün"

Prof. Dr. Bahri Şahin de öğrencilerin sınavı bir deneme sınavı gibi görerek rahat bir şekilde girmelerini önererek, ailelere de çocukları üzerinde baskı kurmamaları çağrısında bulundu. Şahin, "Öğrencilerimiz bu sınava sanki bir deneme sınavına giriyormuş gibi rahatlıkla girmeli. Bugün artık ders çalışmasınlar, dinlensinler. Aileler de büyük beklenti içine girmemeli. Hayatta yüzlerce sınav var ve bu sadece biri. Başarı da başarısızlık da hayatın bir parçasıdır. Hayat boyu başarı, tek bir sınavla ölçülmez" açıklaması yaptı.

Tercih sürecinde rehberlik desteği

Prof. Dr. Şahin, sınav sonrasında öğrenciler için İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak rehberlik hizmeti sunacaklarını da duyurdu. "Sınavdan sonra öğrencilerimize tercih döneminde destek olmak için uzman rehberlik kadromuz hazır olacak. Üniversitemiz, bu süreçte onların yanında olacak. Geleceğe yönelik vizyoner programlar açılıyor. Öğrenciler sınav sonrası tercih döneminde bu bölümleri mutlaka incelesin. Üniversitemizde de bu yıl 20 yeni bölüm açıldı" şeklinde konuştu.

Akreditasyon ve kalite belgelerine dikkat

Aday öğrencilerin tercih yaparken bölümlerin akredite olup olmadığına mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi:

"İster vakıf ister devlet üniversitesi olsun, adaylar tercih edecekleri bölümün ulusal ya da uluslararası akreditasyona sahip olup olmadığını mutlaka araştırmalı. Ayrıca ÖSYM kılavuzundaki Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu olan bölümlerin uluslararası geçerliliği olduğunu unutmamalılar."

Son olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık kurumsal akreditasyonu aldığını hatırlatan Prof. Dr. Şahin, Türkiye’de bu akreditasyona sahip az sayıda üniversiteden biri olduklarını da sözlerine ekledi.