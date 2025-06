Kurban Bayramı’nda et tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Ayca Yılmaz Kaya, "Kurban bayramında güne hafif kahvaltıyla başlayınız. Bayram boyunca artan et tüketimiyle birlikte mutlaka sebze tüketimi de artırılmalıdır" dedi.

Kaya, Kurban Bayramını sağlıklı ve keyifli geçirebilmek için beslenmeye biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini belirterek aşırı et tüketiminden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Aşırı miktarda et tüketilmesi sonucu kan yağlarının yükselmesine bağlı kalp damar hastalıkları oluşabildiğine dikkat çeken Kaya, "Kurban bayramının gelmesiyle değişen beslenme rutini keyifli bir bayram tatili geçirmenize engel değil. Bayram boyunca beslenme düzeni değişse de sağlıklı ve dengeli beslenmeyi kurban bayramı tatilinde sağlayabilirsiniz. Kurban bayramında güne hafif kahvaltıyla başlayınız. Bayram boyunca artan et tüketimiyle birlikte mutlaka sebze tüketimi de artırılmalıdır. Yemeğinizi yaparken dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz, eti pişirirken ilave yağ kullanmayın, etin kendi yağıyla pişmesini sağlayın. Pişirme yöntemi olarak fırında pişirme, ızgara, haşlama gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Hazır meyve suyu ve gazlı içeceklerden uzak durabilirsiniz. Kurban eti mutlaka bir gün dinlendirilmelidir, bekletilmeden tüketilen etteki sertlik pişirmede ve sindirimde zorluk oluşturur, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olabilir" diye konuştu.

Izgara ve haşlama şeklinde tüketilmeli

Etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesi sağlık için daha yararlı olacağını ifade eden Kaya, "Etlerin ızgara ve haşlama şeklinde tüketilmesi sağlık için daha yararlı olacaktır. Et pişirilirken kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Yüksek ateşte pişirilen etler sert olur ayrıca dışı pişer, içi çiğ kalır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada etler tüketilirken görünür yağlarından ayrılmalıdır .Aşırı miktarda et tüketilmesi sonucu kan yağlarının yükselmesine bağlı kalp damar hastalıkları oluşabilmektedir. Bayramda bozulan beslenme düzenine bağlı olarak aşırı et tüketimi sonucu tansiyon yükselmesi, mide rahatsızlıkları, şeker yükselmesi gibi problemler yaşanabilmektedir. Besin Çeşitliliğine dikkat edip porsiyon kontrolü sağlayarak keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Günlük 2-2,5 litre su tüketilmelidir ayrıca bayramda besin tüketimi fazla olan bireyler yemek sonrası 30-45 dakikalık yürüyüş yapmalıdır" uyarısında bulundu.