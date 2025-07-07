Yaz aylarında artan klima ve havuz kullanımıyla birlikte lejyoner hastalığı riski artıyor. Uzmanlar, özellikle otel, hastane ve spa gibi alanlarda klima ve su sistemlerinin düzenli temizlenmemesi halinde bu enfeksiyonun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Yaz mevsiminde sıkça kullanılan klima, duş başlığı, jakuzi, spa ve havuz gibi nemli alanlarda üreyen legionella bakterisinin, lejyoner hastalığına neden olabileceğini belirten uzmanlar, solunum yoluyla bulaşan bu akciğer enfeksiyonunun, özellikle 50 yaş üzerindekiler, sigara içenler, kronik hastalıkları bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha ağır seyrettiğini ifade ediyor. Enfeksiyonun, rutin antibiyotiklere dirençli olması nedeniyle tanı ve tedavide özel yöntemler gerektiğini belirten uzmanlar, korunmanın en etkili yolunun ise klima ve su sistemlerinin düzenli bakımı ve hijyen kurallarına uyulması olduğu konusunda uyarıyor.

"Legionella türü bakteriler genellikle nemli ortamları sever"

Lejyoner hastalığının, legionella pneumophila başta olmak üzere diğer legionella türlerinin de sebep olabildiği bir akciğer enfeksiyonu olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kandemir, "Legionella türü bakteriler genellikle nemli ortamları sever. Özellikle klima sistemleri, su sistemleri, jakuzi, spa, duş başlığı gibi alanlarda mikroorganizmalar ürer ve enfekte su buharının solunması ile enfeksiyon insana bulaşır. Bu enfeksiyon açısından risk altındaki kişiler genellikle 50 yaşın üzerindeki, sigara içenler, altta yatan akciğer hastalığı olan, böbrek yetmezliği, diyabet, kanser gibi hastalığı olan, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar bu enfeksiyon açısından risk altındadır. Hastalarda genellikle görülebilecek bulgular ise ateş yüksekliği, titreme, öksürük, nefes darlığı, bulantı, kusma, ishal, bilinç değişikliği, konfüzyon ve bunun dışında eklem ağrısı ve kas ağrısı gibi şikayetlerdir" dedi.

"Klima ve su sistemlerinin temizliği, bakımı ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılması gerekli"

Bu enfeksiyonun da diğer akciğer enfeksiyonlarında olduğu gibi tedavisinin mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Bahar Kandemir, "Diğer enfeksiyonlardan ayrımını sağlayan özelliklerden bir tanesi rutinde kullanılan penisilin ve penisilin türevi antibiyotiklere bu hastalığın yanıt vermemesi ve bunun dışında tanısal anlamda değerlendirecek olursak hastaların akciğer grafileri, balgam kültürleri, idrarda hızlı antijen testi, PCR ve ELISA yöntemi gibi yöntemler de tanısal anlamda kullanılabilen tetkiklerdir. Yani bu hastalıktan hastaların korunabilmesi için öncelikli olarak klima ve su sistemlerinin temizliğinin, bakımının ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılması gerekli. Özellikle otel, hastane gibi alanlarda bu bakımın sürekliliğinin sağlanması ve spa, jakuzi, havuz gibi alanlarda temizlik ve hijyen şartlarına dikkat edilmesi önem arz etmekte. Özellikle toplu alanlardan gelen hastalarda, otel tatilinden gelip de böyle semptomlar gören hastaların bir sağlık kuruluşuna başvurması ve hekimlerin de böyle bir durumda aklına legionella enfeksiyonunun da gelebilmesi önemli" diye konuştu.