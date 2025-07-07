Sakarya’nın Hendek ilçesinde düğün konvoyunda ana cadde üzerinde yolu keserek drift atan iki hafif ticari araç sürücüsünün, sürücü belgesi iptal edildi. Konvoyda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen toplamda 6 sürücüye de 121 bin 336 TL cezai işlem uygulandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesi şehir merkezinde düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen sürücülere ceza yağdı. Düğün konvoyuna katılan iki hafif ticari araç sürücüsü, ana cadde üzerinde yolu keserek drift-spin attı. Konvoyda, aralarında çekici (tır) türü araçların da bulunduğu toplam 6 araç, trafik akışını tehlikeye sokacak şekilde kullanıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri araçları tek tek tespit ederek, sürücülerine toplamda 121 bin 336 TL cezai işlem uygulandı. Drift atan iki araç sürücüsünün ise sürücü belgelerinin iptal edildiği öğrenildi. Ayrıca, iki aracın konvoyu durdurarak ana cadde üzerinde drift attığı anlar da kameralara yansıdı.