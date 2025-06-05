Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok, Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların iç organlarının köpeklere verilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun insanlarda ölümle sonuçlanabilen tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan Kist Hidatik’e yol açabileceği konusunda uyardı.

Prof. Dr. Ok, kist hidatik hastalığının Echinococcus granulosus adlı bir parazitin neden olduğu, insanlara köpeklerden bulaşabilen bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ok, "Kesim sırasında hastalıklı karaciğer veya akciğer gibi iç organlar köpeklere verildiğinde parazitin yaşam döngüsü tamamlanıyor. Köpeğin dışkısıyla doğaya yayılan yumurtalar, insanlara kirli ellerle, iyi yıkanmamış sebze-meyve ya da içme suyu yoluyla bulaşıyor. Parazit, insan vücudunda karaciğer, akciğer ve diğer organlarda sıvı dolu kistlere neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor." dedi.

Hastalık en çok Kurban Bayramı’nda yayılıyor

Türkiye’de her 160-165 kişiden birinde görüldüğü tahmin edilen bu hastalığın, özellikle Kurban Bayramı’nda dikkatsizlik nedeniyle daha çok yayıldığını belirten Prof. Dr. Ok, vatandaşları uyararak, "Hastalıklı organlar köpeklere verilmemeli, derin çukurlar kazılarak gömülmeli. Kesimler mutlaka veteriner kontrolünde yapılmalı ve mezbahalarda gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hastalık belirtileri ve korunma yöntemleri

Kist hidatik hastalığının yıllarca belirti vermeyebileceğini, ancak ilerleyen dönemlerde karaciğerde ağrı, ateş, bulantı, kusma gibi şikayetlerle kendini gösterebileceğini kaydeden Prof. Dr. Ok, erken tanının tedavi açısından önem taşıdığını ifade etti. Ok, Tedavi yöntemleri arasında ameliyat, ilaç tedavisi ve ultrason eşliğinde kist içeriğinin boşaltılması yöntemlerinin bulunduğunu belirtti.

Hastalığın yayılmasını engellemek için köpeklerin düzenli veteriner kontrolüne alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ok, "Sahipsiz köpeklerin barınma evlerinde toplanıp tedavi edilmesi, sahipli köpeklere ise 2 ayda bir antiparaziter ilaç verilmesi şarttır. Hayvan kesimleri yalnızca mezbahalarda ya da belediyelerce düzenlenmiş özel kesim yerlerinde yapılmalı, kistli organlar uygun şekilde imha edilmelidir" dedi.

Toplumun, hijyen ve veteriner kontrolüne duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ok, "Bu konuda tüm kurumların ve toplumun iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor. Köpek dışkılarının da doğru şekilde bertaraf edilmesi önemlidir" dedi.