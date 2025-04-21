Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Figen Şensoy, baş ağrısı ve migren arasındaki farklar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Figen Şensoy, baş ağrısı ve migren arasındaki farklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şensoy, "Her baş ağrısı migren değildir, ancak migren genellikle hafife alınır" diyerek, doğru tanı ve zamanında tedavinin yaşam kalitesini ciddi şekilde artırdığını vurguladı.

Baş ağrısının stres, uykusuzluk, açlık ve yoğun çalışma gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Figen Şensoy, migrenin ise nörolojik bir hastalık olduğunu ve baş ağrısından çok daha fazlasını kapsadığını ifade etti. Migrenin sıklıkla başın tek tarafında zonklayıcı şekilde hissedildiğini, bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle seyrettiğini aktardı.

"Tedavi kişiye özel olmalı"

Migren tedavisinde standart bir reçeteden söz edilemeyeceğini söyleyen Uzm. Dr. Figen Şensoy, "Bazı hastalar atak sırasında kullanılan ilaçlarla rahat ederken, bazıları için koruyucu tedavi şarttır. Aynı zamanda stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavinin önemli bir parçasıdır" dedi.

"Migrenle yaşam mümkün"

Migrenin kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu belirten Şensoy, erken tanının önemine değinerek, "Doğru tanı ve düzenli tedavi ile migren ataklarını en aza indirmek mümkün. Hastalarımızın şikâyetlerini ciddiye alarak en uygun çözümü birlikte belirliyoruz" diye konuştu.