Gaziantep’in Nizip ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) geç kalan öğrenci, zabıta ekipleri tarafından zamanında sınava yetiştirildi.

Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Nizip’te de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü bu önemli günde, sınav yerine ulaşmakta güçlük çeken bir öğrenci için zamanla yarışıldı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte gideceği okulu bulmakta zorlanan ve heyecanı gözlerinden okunan kız öğrencinin durumunu fark eden Nizip Belediyesi Zabıta ekipleri, anında harekete geçti. Öğrenciyi sınav yeri olan Rabia Müslüm Tuncel Kız İmam Hatip Ortaokulu’na güvenli ve zamanında bir şekilde ulaştıran ekipler, büyük takdir topladı.

Sınav yerine zamanında ulaşan öğrenci, Nizip Belediyesi’ne teşekkür etti.