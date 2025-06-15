Şehitkamil Belediyesi’nin Babalar Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle çocuklar, babalarıyla birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Sanattan bilime eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Babalar Günü’ne özel düzenlenen anlamlı etkinlikler, çocuklar ve babalarını bir araya getirdi. Şehitkamil Belediyesi Bilim Merkezi ve Agro Park’ta düzenlenen etkinliklerde unutulmaz anılar biriktiren çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çocuklar hayallerindeki evi tasarladı

Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar babaları ile birlikte yenilenebilir enerji evini tasarladı. Doğa dostu teknolojileri keşfeden çocuklar, babalarıyla proje geliştirdi. Hayallerinde evi tasarlayan çocuklar, eğlenirken, yeni beceriler de kazandı.

Agro Park’ta tarımı öğrendiler

Agro Park’ta ise çocuklar babalarıyla temel uygulamalı tarım eğitimi aldı. Birlikte çiçek diken çocuklar, yeni bir deneyim kazandı. Etkinlikle tarımsal üretime dair bilgiler paylaşıldı. Etkinlikten mutlu ayrılan çocuklar, babalarıyla çok güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Çok güzel zaman geçirdiler

Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle çocuklarıyla birlikte unutulmayacak anılar biriktirdiğini ifade eden babalar ise "Şehitkamil Belediyesi, yine bizim yerimize düşünerek, çok güzel etkinlikler ortaya çıkarmış. Bugün Babalar Günü bizim için çok daha anlamlı ve kıymetli oldu. Çocuklarımızla güzel ve verimli zaman geçirdik. Başkanımız Umut Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.