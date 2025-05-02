Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde Uzm. Dr. Nurbanu Orhan hasta kabulüne başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Hastanenin Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde Uzm. Dr. Nurbanu Orhan, hasta kabulüne başladı. Hastanenin Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde teşhis ve tedavi imkanlarının genişletilmesi yönünde yenilik ve hastalara daha kapsamlı, hızlı bir sağlık hizmeti sunulmasına imkan tanıyacak Vatandaşlar, poliklinikte sunulan hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için hastane ile iletişime geçebilir" ifadelerine yer verildi.