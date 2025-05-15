İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gizem Kulakoğlu, özellikle çocukluk çağında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen menenjit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Menenjitin, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan hayati risk taşıyan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu, hastalığın bakteriyel, viral ve nadiren fungal (mantar kaynaklı) formları bulunduğunu belirten Dr. Kulakoğlu, özellikle bakteriyel menenjitin acil müdahale gerektiren, hızlı ilerleyen ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

En sık görülen belirtileri

Uzm. Dr. Kulakoğlu, menenjitin belirtilerinin yaşa göre farklılık gösterebileceğini belirterek, şunları söyledi: "Yüksek ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, kusma, baş ağrısı, ışığa duyarlılık ve havale menenjitin en belirgin semptomlarıdır. Özellikle bebeklerde ise huysuzluk, beslenme zorluğu, sürekli ağlama, bıngıldakta şişlik ve havale gibi belirtiler görülebilir. Ebeveynlerin bu belirtileri dikkate alması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması son derece önemlidir."

Aşı, menenjite karşı en güçlü koruyucu

Dr. Kulakoğlu, menenjitin önlenmesinde aşılamanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Hemofilus influenza tip B (Hib), meningokok ve pnömokok aşıları, menenjit etkenlerinin büyük kısmına karşı koruma sağlar. Ailelerin çocuklarının aşı takvimine uygun şekilde bu aşıları yaptırmaları, menenjite karşı en etkili korunma yoludur." dedi.

Hızlı tanı ve tedavi hayat kurtarır

Menenjit şüphesi taşıyan bir çocuğun acil değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Kulakoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Tanı için genellikle kan tahlilleri ve lomber ponksiyon (belden sıvı alma) gibi yöntemler kullanılır. Bakteriyel menenjitte erken antibiyotik tedavisi çok önemlidir. Gecikmeler; kalıcı beyin hasarı, işitme kaybı veya ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir."

Dr. Kulakoğlu, menenjit konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla ilgilenen eğitimcilerin ve velilerin belirtiler konusunda farkındalık sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.