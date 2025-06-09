İzmir’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza; sabah karşı saat 03.30 sıralarında Menderes ilçesi Keler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menderes-Seferihisar kara yolunda seyir halinde olan Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran (22) idaresindeki 35 ZY 756 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, seyir halinde olan S.U.’nun (21) kullandığı 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde 35 CLF 493 plakalı otomobilde bulunan Özkan Nazlı ve Suna Nazlı’nın (45) olay yerinde hayatını kaybettiği, aynı araçtaki E. D.D. (20) ve Z.N.’nin (20) ise yaralandığı belirlendi. Kazaya karışan 35 ZY 756 plakalı diğer otomobilde ise aynı aileden Sultan Baran, Emine Baran (26) ile Fatma Baran (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan üçüncü araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü S.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.