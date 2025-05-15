Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü su kaynaklarının korunması ve vatandaşların susuz kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya’nın önemli içme suyu kaynaklarından Duraliler’de su seviyelerinde yaşanan değişime karşı ASAT ekipleri harekete geçti. 6 yeni kuyu açıldı, 45 kuyu rehabilite edildi.

Antalya’nın su ihtiyacını karşılayan en önemli bölgelerden biri olan Duraliler’de, ASAT’ın düzenli ölçüm verilerine göre son bir yılda bazı noktalarda yeraltısuyu seviyelerinde azalma yaşandı. Ancak bu durum karşısında ASAT ekipleri vatandaşın su ihtiyacını güvence altına almak için adımlar attı. Yapılan çalışmalar kapsamında bölgede 6 yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı, 45 mevcut kuyu rehabilite edilerek güçlendirildi.

ASAT yetkilileri, "Antalya’nın her bir damla suyunu önemsiyoruz. Tüm kaynaklarımızı korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek için gece gündüz çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca vatandaşların bilinçli su kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için yeni çalışmaların da yakında hayata geçirileceği bildirildi.