Adıyaman’da güçlendirme yapılan binada çalışan işçinin üzerine duvar devrildi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi’ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Bir binanın güçlendirmesinin yapıldığı esnada yoğun yağış nedeniyle duvara baskı yapan toprak kütlesi duvarın yıkılmasına neden oldu. Beton kesme işinde çalışan Şemsettin Alkayış, yıkılan duvarın altında kaldı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.