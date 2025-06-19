Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT’ın düzenlediği “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nda, uzayın küresel güç dengelerini yeniden tanımlayan bir arena olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin uydu teknolojilerindeki liderlik hedefini anlattı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT öncülüğünde düzenlenen “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nun açılışında yaptığı konuşmada, uzayın bilimsel keşiflerin ötesinde, küresel rekabet ve stratejik üstünlüklerin merkezi haline geldiğini belirtti.

Uydu teknolojilerinin modern savaşların seyrini değiştirdiğini ifade eden Uraloğlu, “Savaşlar artık sadece karada, havada veya denizde değil, uzayda kazanılıyor. Uydular, istihbarat, iletişim, hedef tespiti ve lojistikte devletlere eşsiz avantajlar sağlıyor” dedi.

İsrail-İran çatışmasını örnek gösteren Uraloğlu, uydu tabanlı gözetleme ve iletişim sistemlerinin stratejik karar almada hayati rol oynadığını vurguladı.

“Uzay teknolojileri, ulusal güvenlik ve savunma için kritik. Türkiye olarak uzayda güçlü bir varlık göstermek, milli güvenliğimiz ve küresel rekabet gücümüz için bir zorunluluk,” diye konuştu.

Türkiye’nin uzay serüveninin 1865’te Osmanlı’nın Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne katılmasıyla başladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, 1994’te TÜRKSAT 1B ile devam ettiğini ve TÜRKSAT 6A ile dünyada uydu üreten 11 ülke arasına girildiğini vurguladı.

TÜRKSAT 6A VE KÜRESEL BAŞARI

Yüzde 80 yerlilik oranıyla üretilen TÜRKSAT 6A’nın 21 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, uydunun Türkiye’yi haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına taşıdığını söyledi. TÜRKSAT 6A’nın Dubai merkezli bir firmayla yapılan anlaşmayla Hindistan’ın doğusunda hizmet vereceğini duyuran Uraloğlu, “TÜRKSAT, 31, 42 ve 50 derece yörüngelerdeki 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Yeni anlaşmalar ve TÜRKSAT 7A ile daha da yükseleceğiz” dedi.

TÜRKSAT 7A YOLDA

Bakan Uraloğlu, 2029’da hizmete alınması planlanan TÜRKSAT 7A’nın, yüksek veri kapasitesi ve güçlü kapsama alanıyla Türkiye’nin dijital geleceğini taşıyacağını belirtti.

Forum kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı UDHAM ile TÜRKSAT arasında TÜRKSAT 7A’nın finansmanına yönelik bir iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

“UZAYDA İZİ OLANIN, DÜNYADA SÖZÜ OLUR”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Göktürk, İMECE ve küp uydular gibi projelerle uydu ekosistemini güçlendirdiğini, TÜRKSAT’ın Model Uydu Yarışmaları ile gençleri bu alana teşvik ettiğini belirtti. “Uzayda izi olanın, dünyada sözü olur” ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin küresel iletişim haritasında söz sahibi bir ülke olma hedefiyle çalıştığını vurguladı.

Forum, TÜRKSAT 7A Projesi İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasıyla sona erdi.