Çorum’un Alaca ilçesinde, Belediye Başkanı Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bir yemekte bir araya geldi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle buluştu. Programa, ilçe protokolü ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Buluşmada Başkan Arslan, özveriyle görev yapan tüm jandarma personelinin anlamlı gününü kutladı.

Jandarma Teşkilatının köklerine ve millet nezdindeki saygınlığına vurgu yapan Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarma personelimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.