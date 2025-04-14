DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 49 şüpheli şahsa işlem yapılırken 5 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7- 13 Nisan tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken, 49 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 303 adet sentetik ecza, 10 gram esrar, 82 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 56,5 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet extacy, 3,6 gram kokain ve 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.