Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesinde Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan şok uygulamada durumumdan şüphelenilen Ö.B. kontrol edildi. Ö.B.nin yapılan sorgulamasında ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.B., işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.