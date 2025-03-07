Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri İ.S., S.T., F.N.D. ve H.Ö.’nün uyuşturucu madde kullandıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandıkları aracı Çobanlar ilçesinde durduran ve aramam yapan ekipler 11 adet sentetik ecza, 1,98 gram metamfetamin, 2 adet ecstacy sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.