Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Fuat G.(46) ile Gökhan M. (48) adlı 2 şüphelinin 2 ayrı otomobille ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Öncü ve artçı olarak Bodrum’a gelen otomobiller, ilçe girişinde ekiplerce durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda 600 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: iha