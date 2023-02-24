Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar yasaklı madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevkedildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar yasaklı madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevkedildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucuya karşı savaşını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.H.(43) isimli bir şahıs ile ilgili yaptıkları istihbarat çalışması sonrasında şahsın uyuşturucu bulundurup sattığını bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile şahsın evinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada 139 adet tam, 29 adet bölünmüş uyuşturucu hap ve 5 gram yasaklı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.H. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi.