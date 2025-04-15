Eskişehir Şehir Hastanesi Uyku Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Vural Fidan, uyku hastalıklarının sürücü sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Sürücü sağlık raporlarında uyku hastalıklarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Fidan, uykusuzluk, uyku apnesi, narkolepsi gibi problemlerin sürücülerin dikkat ve reaksiyon sürelerini azaltarak, trafik kazalarına neden olabildiğini anlattı. Bu sebeple, sürücü sağlık raporlarında uyku hastalıklarının değerlendirilmesi ve bu konuda bilinç oluşturulmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Fidan, "Uyku hastalıklarının çeşitli türleri vardır ve her birinin farklı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler arasında uyku apnesi, narkolepsi ve diğer uyku bozukluklarına yönelik belirtiler bulunmaktadır. Bu hastalıklardan biri olan uyku apnesi, genellikle uykuda solunumun durmasıyla karakterizedir. Narkolepsi ise, ani uyku nöbetleri ve ani kas kaybı ile kendini gösteren bir uyku bozukluğudur. Diğer uyku bozuklukları ise, uykusuzluk, uyku vücudunun dengesizliği, sabahları yorgun uyanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uyku hastalıkları, sürücüler üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu hastalıklar, dikkat eksikliği, reaksiyon sürelerinde azalma ve artan trafik kazaları riski gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Sürücülerin güvenliği ve diğer trafik kullanıcılarının sağlığı açısından bu durum oldukça önemlidir. Bu nedenle, sürücü sağlık raporlarında uyku hastalıklarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

"Uyku hastalıklarının tedavi seçenekleri arasında birçok farklı yöntem bulunmaktadır"

Prof. Dr. Vural Fidan, uyku bozukluklarının tanısı, sürücülerin uyku apnesi, narkolepsi veya diğer uyku bozuklukları gibi belirli uyku hastalıklarının varlığının kesin olarak belirlenmesini kapsadığını anlatarak şunları söyledi;

"Bu tanı süreci genellikle uyku testleri, polisomnografi veya uyku laboratuvarı testleri gibi detaylı incelemeleri içerir. Tanının konulması, sürücülerin uyku hastalıklarıyla ilişkili risklerinin belirlenmesine ve uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Uyku hastalıklarının tedavi seçenekleri arasında birçok farklı yöntem bulunmaktadır. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) cihazı, uyku apnesi gibi durumlar için etkili bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca diğer uyku bozuklukları için davranış terapileri, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale gibi seçenekler de mevcuttur. Bu tedavi seçenekleri, sürücülerde uyku hastalıklarının etkilerini azaltarak trafik güvenliğini artırmaya yardımcı olmaktadır."