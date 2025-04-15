Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 82 kiloda bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve mezunları uluslararası müsabakalarda yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonasında, Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler grekoromen stil kategorisi bronz madalya maçında mindere çıkan milli sporcu, Ukraynalı rakibi Ruslan Abdiiev’i 5-2 mağlup etti. Böylece milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü olarak gururlandırdı.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç güreşçiyi tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversite olarak geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda yoğun bir gayretle çalışarak Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Öğrenci ve mezunlarımız büyük bir özveriyle uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırıyor. Bu düşüncelerle Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olan milli güreşçimiz Burhan Akbudak’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki gayretleri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak’a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ayrıca 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası müsabakalarında BARÜ mezunları Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazanmıştı.