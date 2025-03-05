U¨sku¨dar Devlet Hastanesi’nde elektrik panolarında yanma meydana geldi. Yangın bu¨yu¨k panigˆe neden oldu

Olay, saat 12.15 sıralarında U¨sku¨dar Devlet Hastanesi ic¸inde bulunan iki katlı ameliyathane binasının elektrik panosunda meydana geldi. Yapılan ihbar u¨zerine olay yerine c¸ok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. I·tfaiye ekiplerinin mu¨dahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında hastanede bulunan vatandas¸lar bu¨yu¨k panigˆe kapıldı ve hastaneden dıs¸arıya tahliye edildi.

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Olayı gören Rıza Koçak, "Koku vardı, bizi dışarı çıkardılar. Herhangi bir şey yok. Biz yangın esnasında içerideydik, dışarı çıkardılar. Yangın galiba cihazlardan çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA