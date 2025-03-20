Uşak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanırken, yapılan sağlık kontrol ardından cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri edindikleri bilgiler çerçevesine hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan H.Y., hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan A.B., hakkında kesinleşmiş 9 yıl 8 ay cezası bulunan H.M. ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 11 ay 15 gün cezası bulunan A.Y. ekiplerce yakalanarak göz altına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA