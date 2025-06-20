Uşak’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 65 bin 245 öğrenci karne aldı.

Uşak’ta 5 bin 214 bin öğretmen ve 65 bin 245 öğrenci için 3 aylık yaz tatili başlarken, Gül İlk ve Ortaokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel’in elinden aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş; "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılını hayırlısıyla kazasız belasız tamamladık. Şu an ilimiz genelinde 311 okulumuzda 5 bin 214 öğretmenimizle birlikte 65 bin 245 öğrencimizin karneleriyle buluşturduk. Tüm öğrencilerimize huzurlu, sağlıklı ve keyifli yaz tatili diliyorum. Başarılı bir sezon geçirmekte katkısı olan tüm milli eğitim çalışanlarına, öğretmenlere ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan velilerimize teşekkür ediyorum. Yaz döneminde okullarımızdaki tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz ve tüm öğrencilerimizi milli eğitim çalışma takvimi olan 8 Eylül’de okullarımıza bekliyoruz. O zaman sağlıklı ve huzurlu şekilde buluşmak dileğiyle." dedi.

Vali Aktaş ve protokol üyeleri girdiği sınıfta öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtan ve çeşitli hediyeler veren Vali Aktaş ve protokol üyeleri, öğrencilere iyi tatiller dileyerek okuldan ayrıldı.